ПриватБанк зупиняє зняття готівки з деяких карток: гроші можна забрати до 1 червня

Державний ПриватБанк зупиняє зняття готівки та євро з деяких карт. Власники цих карток можуть зняти готівку до 1 червня. Після 1 червня картки функціонуватимуть лише для онлайн-платежів.

Про це стало відомо із повідомлення прес-служби банку.

Зняти готівкову валюту буде неможливо з віртуальних карток, випущених ПриватБанком.

З 1 червня така функція буде в них заблокована. Причому ця функція не буде доступна ні в касах ПриватБанку, ні в будь-яких інших банках.

При цьому інші функції віртуальних карток залишаються доступними. Так, як і раніше, можна буде виконувати такі операції:

проводити платежі онлайн;

оплачувати покупки на інтернет-платформах, у тому числі за кордоном.

Готівку можна зняти з віртуальної картки до 1 червня

Готівкові долари та євро можна буде зняти до 1 червня. Але для цього слід поквапитися із поданням заявки на видачу готівкової валюти. Можна отримати гроші в одному із відділень ПриватБанку.

Крім того, можна оформити заявку онлайн. Однак потрібно встигнути це зробити до початку літа. При цьому термін отримання готівкових доларів та євро за заявкою триватиме до кінця червня..