ПриватБанк встановив новий ліміт на зняття готівки: яку максимальну суму видають банкомати

ПриватБанк повідомив українців про зміну ліміту на зняття готівки у банкоматах своєї мережі. Яка максимальна сума доступна для зняття за одну операцію, повідомляє пресслужба банку у соціальній мережі Facebook.

ПриватБанк удвічі збільшив ліміт на зняття готівки у банкоматах своєї мережі. Так, за новими правилами, за одну операцію можна зняти до 20 тисяч гривень. До цього було встановлено ліміт – до 10 тисяч гривень.

“Збільшили ліміти на переведення в готівку в банкоматах з карток усіх українських банків до 20 тис. грн. Таку суму можна отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію і повторити через три години”, – йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку наголошують, що зняти зазначену суму можуть власники карток будь-яких українських банків. Також зазначають, що проміжок між операціями зі зняттям становить три години.

В Україні налічується понад п’ять тисяч банкоматів ПриватБанку, тому збільшення ліміту відкриває українцям більше можливостей для зняття готівки.