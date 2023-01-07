Приватбанк роздає нові смартфони українцям: як отримати

Як взяти участь у акції?
Зареєструйтесь в акції.
Додайте картку Mastercard від ПриватБанку до NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!), якщо ще не зробили цього.
Здійсніть не менше 5 оплат від 200 грн. кожна за допомогою NFC-гаманця протягом одного етапу акції.
Якщо раптом у вас немає картки Mastercard, ви можете замовити Digital картку в Приват24.
Призи є наступними:
iPhone 13 — 6 шт. (На кожен етап по 3 шт.).
Перший етап – з 1 по 31 грудня 2022 року.
Другий етап – з 1 по 31 січня 2023 року.