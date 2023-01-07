Приватбанк роздає нові смартфони українцям: як отримати

Приватбанк знову радує клієнтів приємними можливостями. Річ у тім, що повнолітні клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають картку Mastercard та смартфон з модулем NFC для безконтактної оплати можуть отримати новенький iPhone.

Як взяти участь у акції?

Зареєструйтесь в акції.

Додайте картку Mastercard від ПриватБанку до NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!), якщо ще не зробили цього.

Здійсніть не менше 5 оплат від 200 грн. кожна за допомогою NFC-гаманця протягом одного етапу акції.

Якщо раптом у вас немає картки Mastercard, ви можете замовити Digital картку в Приват24.

Призи є наступними:

iPhone 13 — 6 шт. (На кожен етап по 3 шт.).

Перший етап – з 1 по 31 грудня 2022 року.

Другий етап – з 1 по 31 січня 2023 року.