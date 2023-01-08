“Приватбанк” дозволив придбати генератори та Starlink у кредит

Кредит видаватиметься швидко і на пільгових умовах, повідомили у пресслужбі “Приватбанку”.
Отримати кредит на засоби безперебійного енергоживлення та зв’язку клієнти банку можуть за спрощеною процедурою та без зайвої бюрократії.
Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка складає від 0%.
Заявку на отримання “кредиту для безперебійності роботи” можна подати на сайті банку за посиланням.
У період з 7 по 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.
В НБУ зазначили, що у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.