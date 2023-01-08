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“Приватбанк” дозволив придбати генератори та Starlink у кредит

08.01.2023

Ірина Нова

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Новини, Економіка, Господарка, Цікаво

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“Приватбанк” запустив програму кредитування для купівлі електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink для українського малого бізнесу та підприємців.

Кредит видаватиметься швидко і на пільгових умовах, повідомили у пресслужбі “Приватбанку”.

Отримати кредит на засоби безперебійного енергоживлення та зв’язку клієнти банку можуть за спрощеною процедурою та без зайвої бюрократії.

Умови кредиту для підприємців

Сума кредиту складає від 20 до 300 тисяч гривень з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка складає від 0%.

Заявку на отримання “кредиту для безперебійності роботи” можна подати на сайті банку за посиланням.

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У період з 7 по 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

В НБУ зазначили, що у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

 

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: гроші, «Приватбанк», суспільство, кредитування, цікаво Тернопільщина

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