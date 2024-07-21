Притча про те, як батько показав синові, що таке думка людей

Вони сіли обоє на осла і поїхали найближчими селами. У першому же їх гукнули й почали кричати за те, що вони удвох їдуть на тварині, не шкодуючи її. Батько зліз. У другому селі сварилися на сина за те, що той не любить батька, який змушений іти пішки.

Далі на осла сів тільки батько і в третьому селі вже його лаяли за бездушність до юного сина. Після цього вони вирубали в лісі жердину, зв’язали віслюка і понесли на собі. У наступному селі їх лаяли за зрубане дерево та їхню дурість, адже осла можна було й удома залишити. Потім вони взяли осла під вуздечки, але в цьому випадку їх обізвали бовдурами, адже осел іде марно, без діла.

У результаті батько сказав синові, що так буде завжди, якщо ти не думаєш своєю головою, а живеш думкою людей та їхнім розумом, то ніколи нікому не догодиш!

о. Володимир