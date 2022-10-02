У рамках проєкту «Разом з ЄС до безпеки кордонів» прикордонники Могилів-Подільського загону отримали нові патрульні катери. Проєкт, виконавцем якого виступає IOM Ukraine, фінансується Європейським Союзом.

Про це повідомили на сайті відомства.

Патрульні катери UMS-425 CC будуть використовуватись для охорони державного кордону, контролю за прикордонним режимом, охорони об’єктів тваринного світу та спільного патрулювання з колегами з Молдови.

Отримані човни спроєктовані для складних умов експлуатації на відкритій воді. Кожен плавзасіб вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами, а також ехолотом, що використовується для визначення глибини води під судном.

Такі засоби переміщення допомагають краще запобігати незаконній діяльності на кордоні та боротися з контрабандою.