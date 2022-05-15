Французьке м. Безьє днями стало побратимом Чорткова. Відтак, при в’їзді встановили знак міста з нашого краю.

Коли Тернопільщину відвідав мер Роберт Менард, то повідомив, що до війни французи співпрацювали з російським містом Ставрополь, але на сьогодні співпрацю з ним зупинено.

За два місяці волонтери з Чорткова отримали з міста на півдні Франції понад 80 тонн гуманітарної допомоги, декілька десятків бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції. Також французи надсилають продукти харчування, засоби гігієни, одяг, ліки, турнікети.

Гуманітарну допомогу придбали за добровільні пожертвування, частину коштів спрямували із місцевого бюджету. А ще організували благодійний концерт, на якому скрипалі зібрали 30 тисяч євро. З Чорткова до Безьє виїхали 60 вимушених переселенців з різних регіонів України.

Під час перебування у Чорткові пан Менард із колегами зустрівся із міським головою Володимиром Шматьком, працівниками міської ради та волонтерами оперативного штабу.

Представники французької делегації побували у гуртожитку фахового медичного коледжу, де сьогодні завдяки Любомиру Білику – директору медколеджу, депутату Тернопільської обласної ради знайшли тимчасовий дім понад 250 вимушено переселених українців, 90 із яких – діти.

Відтак, представники міста Безьє відвідали «Дім милосердя» та зустрілися із преосвященним владикою Дмитром Григораком, єпископом Бучацьким УГКЦ, який тут прихистив українців із Харкова, Маріуполя, Ізюму, Волновахи, Бучі та інших міст, котрі зазнали нападу рашистів.

«Ми вже зробили добрі справи для Чорткова, але хочемо зробити значно більше», – розповів мер Безьє Роберт Менард. Влада та мешканці Чорткова вдячні за таку плідну співпрацю.

Галина САВЧУК