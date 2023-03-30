Провину в колаборації не визнає: у Тернополі суд розглянув справу жительки Почаєва

Перед допитом жінка попросила надати їй можливість зачитати своє звернення.

“Вважаю звинувачення, висунуте проти мене, голослівним. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу, якоїсь корисливої мети не передбачала. А думаю, що Україна – демократична держава, і кожний її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити власну думку. Я не є експертом і між рядків читати не вмію, тому в даних матеріалах я пропаганди чи закликів не побачила”.

Під час допиту Ольга Ткачук підтвердила, що сторінка, з якої поширювала пропагандистські матеріали, належить її чоловіку і підписана його іменем – Олег Мандзій. Створена вона майже три роки тому, та сам чоловік нею не користувався. Зараз ця сторінка для загального доступу закрита.