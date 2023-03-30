30.03.2023 18:32

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Провину в колаборації не визнає: у Тернополі суд розглянув справу жительки Почаєва

30.03.2023

Роман Васильович

214

Новини, Події

Поширити:

Тернопільський міськрайонний суд розглянув справу щодо 50-річної жительки Почаєва Ольги Ткачук, яка зі сторінки свого чоловіка у фейсбуці поширювала пропагандистські матеріали.

Її звинувачують у виправдовуванні агресії РФ та колабораційній діяльності. Про це Суспільному розповів прокурор Тарас Рибизант.

За його словами, йдеться про дві статті Кримінального кодексу України.

“Вона здійснювала виправдовування агресії російської федерації через засоби масової комунікації, тому її дії кваліфіковано за частиною 3 статті 436-2 ККУ. Також здійснювала колабораційну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 111-1 ККУ”.

Провину в колаборації не визнає: у Тернополі суд розглянув справу жительки Почаєва
Ольга Ткачук, обвинувачувана. Суспільне Тернопіль

Перед допитом жінка попросила надати їй можливість зачитати своє звернення.

“Вважаю звинувачення, висунуте проти мене, голослівним. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу, якоїсь корисливої мети не передбачала. А думаю, що Україна – демократична держава, і кожний її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити власну думку. Я не є експертом і між рядків читати не вмію, тому в даних матеріалах я пропаганди чи закликів не побачила”.

Під час допиту Ольга Ткачук підтвердила, що сторінка, з якої поширювала пропагандистські матеріали, належить її чоловіку і підписана його іменем – Олег Мандзій. Створена вона майже три роки тому, та сам чоловік нею не користувався. Зараз ця сторінка для загального доступу закрита.

Провину в колаборації не визнає: у Тернополі суд розглянув справу жительки Почаєва
Тарас Рибизант, начальник відділу обласної прокуратури. Суспільне Тернопіль

Частина постів, поширених від імені Олега Мандзія в місцевій групі Почаєва, де зареєстровано понад 18 тисяч підписників, видалена. Ті, що залишилися, переважно російською мовою. Під час допиту жінка сказала, що свою провину не визнає. Наступне слухання у справі має відбутися 27 квітня.

“Санкції за тими статтями, за якими обвинувачується Ткачук Ольга Семенівна, то стаття 111, зі значком 1, частина перша ККУ, передбачає позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 15 років. Санкція статті 436 зі значком 2 частини 3 ККУ передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років”, – сказав Тарас Рибизант.

 

Теги: суд, кримінал, Ольга Ткачук, колабораціонізм

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах