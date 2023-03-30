Провину в колаборації не визнає: у Тернополі суд розглянув справу жительки Почаєва

Її звинувачують у виправдовуванні агресії РФ та колабораційній діяльності. Про це Суспільному розповів прокурор Тарас Рибизант.
За його словами, йдеться про дві статті Кримінального кодексу України.
“Вона здійснювала виправдовування агресії російської федерації через засоби масової комунікації, тому її дії кваліфіковано за частиною 3 статті 436-2 ККУ. Також здійснювала колабораційну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 111-1 ККУ”.
Перед допитом жінка попросила надати їй можливість зачитати своє звернення.
“Вважаю звинувачення, висунуте проти мене, голослівним. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу, якоїсь корисливої мети не передбачала. А думаю, що Україна – демократична держава, і кожний її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити власну думку. Я не є експертом і між рядків читати не вмію, тому в даних матеріалах я пропаганди чи закликів не побачила”.
Під час допиту Ольга Ткачук підтвердила, що сторінка, з якої поширювала пропагандистські матеріали, належить її чоловіку і підписана його іменем – Олег Мандзій. Створена вона майже три роки тому, та сам чоловік нею не користувався. Зараз ця сторінка для загального доступу закрита.
Частина постів, поширених від імені Олега Мандзія в місцевій групі Почаєва, де зареєстровано понад 18 тисяч підписників, видалена. Ті, що залишилися, переважно російською мовою. Під час допиту жінка сказала, що свою провину не визнає. Наступне слухання у справі має відбутися 27 квітня.
“Санкції за тими статтями, за якими обвинувачується Ткачук Ольга Семенівна, то стаття 111, зі значком 1, частина перша ККУ, передбачає позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 15 років. Санкція статті 436 зі значком 2 частини 3 ККУ передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років”, – сказав Тарас Рибизант.