1 липня СБУ викрила групу “активістів”, які 30 червня планували захопити Верховну Раду під виглядом “віче”.

За організацією стоять проросійські олігархи Павло Фукс та Віталій Хомутиннік.

Однією з ключових фігур у цій змові був Анатолій Буднік, який очолює декілька громадських організацій. Він неодноразово організовував акції протесту, спрямовані на дискредитацію влади, що збігається з інтересами проросійських сил. Буднік має беззаперечний зв’язок з олігархами та їхніми інтересами.

Звернемо також увагу на «Київметробуд», який знаходиться під контролем Фукса та Хомутинніка. Ця компанія вкрала значні кошти, виділені на будівництво метро в Києві. З 4,93 мільярда гривень, які мали бути використані на будівництво, лише 44,1 мільйона було використано за призначенням, решта коштів була розкрадена.

Події, що розгорталися в Україні, ще раз демонструють, наскільки важливим є контроль над внутрішньою безпекою та боротьба з корупцією. Проросійські олігархи використовують свої ресурси для дестабілізації країни, а їхні дії стають серйозною загрозою для національної безпеки.

Важливо, щоб суспільство було обізнаним щодо цих загроз та підтримувало зусилля з протидії їм. Загроза для України виходить не лише ззовні, але й зсередини. Наша реальність вимагає від кожного з нас пильності та відповідальності. Лише спільними зусиллями, об’єднавшись у боротьбі проти внутрішнього та зовнішнього ворога, ми зможемо захистити нашу державу.

Чи були ці дії відповіддю на санкції проти Фукса, чи вони працювали на замовлення росії, дивіться у розслідуванні: