Протистояти ворожим ІПСО навчались на Тернопіллі

Як захиститися від ворожого інформаційного впливу, коли немає часу на фактчекінг, відділити факти від інтерпретацій та не піддатися на маніпуляції у соцмережах та медіа, розповіли військові журналістки, експертки із медіабезпеки та медіаграмотності Алла Мегель та Марія Яремчук – авторки навчального посібника «Ворожі ІПСО. Як визначити та протистояти?».

Вже друга серія тренінгів на тему «Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти? 2.0» за їх участю відбулася у Тернополі та громадах області. Заходи відвідало більше 200 учасників, серед яких – педагоги, волонтери, співробітники бібліотек, студенти, тимчасово переміщені особи.

На тренінгах жваво дискутували про роль кожного в інформаційній війні, про важливість критичного мислення, ворожі інформаційні чіпи-меседжі, «життєвий цикл» фейку та багато іншого.

Заходи проводили за підтримки міжнародного благодійного фонду «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив».

Зустрічі відбуваються в межах реалізації проєкту #ZMINA_2_0 “Субгранти для культурних проєктів” фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є виключною відповідальністю ФОП Яремчук М.В. і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.