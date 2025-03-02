Прощена неділя: що не можна робити у цей день

2 березня християни східного обряду відзначають Прощену неділю. Це останній день Масного тижня, що передує початку Великого посту, який розпочинається вже у понеділок, 3 березня. Традиційно в цей день влаштовують масові гуляння та ходять у гості.

У Прощену неділю Церква забороняє вживати алкогольні напої, а також страви з м’яса, пише “Прямий”. Так віряни можуть краще підготуватися до Великого посту.

Вірянам заборонено вінчатися в останній день перед Великим постом.

Також цього дня забороняється займатися важкою фізичною працею чи рукоділлям: шити, вишивати, в’язати, прати та прибирати.

Категорично не можна дратуватися, злитися, лаятися, ображати і ображатися, лихословити чи кричати на інших. Втім, цієї заборони варто притримуватись і в інші дні.

Не можна в Прощену неділю брехати – будьте щирі не тільки з іншими, а й із собою. Постарайтеся провести день спокійно, щоб увійти в піст зібраним.

Якщо людина попросила у вас вибачення, не варто їй відмовляти в цьому.

Після трапези не варто прибирати зі столу, тому що це вважається поганою прикметою. Всі страви накриваються рушником — так ви закличете в дім добробут і щастя.

У Прощену неділю за народними переказами відбувається Страшний суд. Тому цього дня заборонено згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця.