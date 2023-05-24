25.05.2023 01:09

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Проректорка ЗУНУ вручила сертифікати про проходження курсів «Оператор БПЛА» рятувальникам області

24.05.2023

Роман Васильович

52

Новини, Освіта

Поширити:

Проректорка з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк разом із членами наглядової ради ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», директором навчально-наукового центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ, полковником Іваном Бугаєм вручили сертифікати про проходження курсів «Оператор БПЛА» інспекторам ДСНС Тернопільської області.

Директор ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» Вадим Ластовицький зазначив, що вже 2 групи фахівців успішно пройшли навчання на базі навчально-практичного центру коледжу.
«Для нас велика честь вручити вам сертифікати про проходження навчання, адже ви захищаєте нас, нашу країну, наше майбутнє, рятуючи життя тисячам українців. Разом ми велика сила!» – наголосила Оксана Десятнюк.

Теги: ДСНС України у Тернопільській області, ЗУНУ, Оператор БПЛА

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах