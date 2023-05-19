Пропонують 50 тисяч гривень зарплати: ТОП травневих вакансій на Тернопільщині

На 18 травня на Тернопільщині є актуальними більше 1,1 тис. вакансій. Найбільшою є потреба у кваліфікованих робітниках з інструментом, професіоналах, робітниках з обслуговування устаткування та машин, працівниках сфери торгівлі та послуг.

Про це повідомляють в обласній службі зайнятості.

У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників входять: продавець, водій, лікар, слюсар, підсобник, швачка, кухар, бухгалтер, медсестра, касир торговельного залу.

Більшість вакансій, якими оперує Тернопільський обласний центр зайнятості, – у переробній промисловості, торгівлі, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги і транспорті. З них – 14% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найвищу зарплату – у 50 тис. грн пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин; 27 тис. грн – фельдшерам пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу. По 20 тис. грн роботодавці платитимуть головному агроному, начальнику лабораторії з контролю виробництва, лікарям, енергетику, механіку з ремонту транспорту, оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, водіям тролейбуса, дробильнику, бетоняру.