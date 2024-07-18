Сучасний світ не стоїть на місці – з’являються різні технології та утиліти. Щодня виходить на загальний огляд велика кількість різних програм, за допомогою яких можна спростити виконання тих чи інших завдань. Перекладна сфера стала винятком.

Програми для редагування перекладу можуть бути дуже корисними як обивателям, а й професіоналам. З їх допомогою можна перевірити пунктуацію та наявність орфографічних помилок. Так вдається заощадити час на форматування та редагування готового тексту.

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Найкращі програми для редагування перекладу

Існує дуже багато різних утиліт, але ми трохи розповімо про тих, які успішно застосовуються професіоналами для редагування:

Word Finder. Ефективно працює у напрямку пошуку синонімів. Плюси: знаходить синоніми навіть за неточного запиту; дозволяє створювати власний словник. Мінус – програма не безкоштовна і повноцінно функціонує після покупки ліцензії.

Word Fast 5.0 Підходить дотримання єдності термінології. Плюси: працює із різним софтом; заощаджує час. Мінус – під час роботи з великими обсягами тексту знадобиться придбання ліцензії.

Vol Repl. Ідеально підходить професіоналам. З її допомогою швидко здійснюється заміна термінів та понять, відбувається редагування перекладу. Плюси: перевірка вмісту на помилки; контроль наявності необхідних чи зайвих прогалин; збереження списку замінних літер/слів у звіті. Мінус – досить складний інтерфейс, над яким потрібно посидіти, щоб розібратися.

After Scan 5.1. Програма автоматично шукає помилки, які автоматично виправляються. Плюси: розпізнає імена та абревіатуру; створює звіт про зміни; в автоматичному режимі виправляє, якщо необхідно; швидко перевіряє. Мінус – лише платна версія дає доступ до всього функціонала.

IE_Poliglot. Відмінна утиліта, яка автоматично розбиває текст на блоки, поділяючи його на 2 стовпці. Позитивні якості: працює з різними словниками; інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; доступна опція редагування у безкоштовному режимі. Мінус – не всіма браузерами підтримується.

Висновок. Враховуючи величезну кількість різних програм для редагування перекладу, кожен фахівець самостійно визначає, яке підходить саме йому. Адже він, і лише він використовуватиме його під час своєї професійної діяльності. Вам потрібен не лише переклад, а ще й завірка певного типу? Без проблем! Все це можна зробити в одному місці – бюро “Атлант”. Переходьте за посиланням: https://perevod.agency/apostil/, вивчайте інформацію, що цікавить, і замовляйте комплекс послуг від кращих фахівців!