Програму «Доступні ліки» розширили

МОЗ розширило реєстр лікарських засобів, вартість яких покриває держава. Він містить 544 торгові назви лікарських засобів медичних виробів, 171 з яких є безоплатними.

Препарати інсуліну відпускаються безоплатно або з доплатою в залежності від категорії пацієнта. Наразі до неї додано більше торгових назв препаратів від розладів психіки і поведінки, а також фентаніловий пластир для лікування болю і надання паліативної допомоги.

Зауважимо, що рецепти за програмою реімбурсації виписують лікарі за міжнародною непатентованою назвою (МНН) із зазначенням форми випуску та курсу лікування. А пацієнти в аптечних закладах обирають ті торгові найменування, які їм потрібно.

Нагадаю – урядова програма реімбурсації “Доступні ліки” впроваджена 2017 року для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків.

Програма надає право отримати безоплатно чи з незначною доплатою ліки за рецептами пацієнтам, хворим на серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, цукровий діабет І та II типу, нецукровий діабет, хворобу Паркінсона, розлади поведінки та психіки, епілепсію, а також для забезпечення пацієнтів лікарськими засобами у посттрансплантаційному періоді та для лікування болю й надання паліативної допомоги.