Екскапітан збірної України, а нині тренер БК «Тернопіль» Дмитро Забірченко – один із найактивніших волонтерів благодійного фонду «Тернопіль», що функціонує на базі місцевої баскетбольної команди. І ось минулого тижня тренер тернополян, уродженець Дружківки з українського Донбасу виставив на аукціон свій чемпіонський перстень української Суперліги сезону-2010/11, який здобув, коли виступав за БК «Будівельник». Стартова ціна – 30 тис. гривень.

Як зазначив на початку аукціону Дмитро Забірченко: «Не приховую, звичайно, перстень мені дорогий, але цінності з часом змінюються… Особливо під час війни. Тож усі виручені кошти підуть на допомогу благодійним фондам України, один із яких – наш благодійний фонд «Тернопіль».

Унікальність нагороди в тому, що Забірченко отримав її в Донецьку, який наразі чекає звільнення від російської окупації.

Аукціон завершився у неділю, перстень за 400 тис. грн. викупили четверо тернополян, серед них – й президент БК «Тернопіль» Ігор Комендант. Як гравець, спонсор чи просто прихильник колективу п. Ігор причетний до команди від дня її створення, тобто від початку 2000-х років. Ймовірно, перстень повернуть його власнику.

Кошти на благодійні фонди Дмитро Забірченко розподілятиме особисто.