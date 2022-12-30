Продали Чортківський лікеро-горілчаний завод

28 грудня відбувся онлайн аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Лікеро-горілчане виробництво), що знаходиться у місті Чорткові, по вулиці Незалежності, 45 А.

Повідомляє Фонд Державного майна України. Участь у ньому взяли три учасники. Стартова ціна становила трохи більше трьох мільйонів гривень (3 039 718 грн). Однак в ході торгів вона зросла вдвічі.

Переможна пропозиція становила 6 035 000 грн. Переможцю дісталося майно, що складається з 333 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Ім`я переможця наразі не повідомляється.