31.12.2022 02:04

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Продали Чортківський лікеро-горілчаний завод

30.12.2022

Роман Васильович

283

Новини, Події

Поширити:

28 грудня відбувся онлайн аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Лікеро-горілчане виробництво), що знаходиться у місті Чорткові, по вулиці Незалежності, 45 А.

Повідомляє Фонд Державного майна України. Участь у ньому взяли три учасники. Стартова ціна становила трохи більше трьох мільйонів гривень (3 039 718 грн). Однак в ході торгів вона зросла вдвічі.

Переможна пропозиція становила 6 035 000 грн. Переможцю дісталося майно, що складається з 333 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Ім`я переможця наразі не повідомляється.

Автор: Роман Васильович

Мітки: аукціон, продали спиртзавод, приватизація майна

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах