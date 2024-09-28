Про професійних польських копів і українців у Європі

Чого хочеться пересічному обивателеві в наших часто одноманітних (попри напругу воєнного часу) і сірих буднях?

Серед усього іншого, йому може захотітися…якогось скандалу. І не з впійманим “на гарячому” працівником ТЦК, що допомагав (звичайно, просто за щире “дякую!” – а як же інакше!?) кандидатам в ухилянти “відкосити” від служби в армії – такі речі в нас вже давно отримали статус цілком буденних і, відповідно, малоцікавих. І не з викритим на черговій корупційній оборудці з сумою з дуже багатьма нулями столичним чи навіть містечковим високопосадовцем – і таке в нас вже аж ніяк не може претендувати на винятковість, оскільки стало цілком звичним.

А от коли хтось з наших співвітчизників гучно заявить про себе за межами кордонів неньки-України, і це “гучно” не виявить себе не в переможно здійнятих угору руках і оплесках захопленої публіки, а постане у вигляді одягнутих на оті самі руки наручниках – це справді може виявитися подією неординарною, здатною привернути увагу (як мінімум), а то й шокувати.

Минулого тижня чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO (цікаво, чи в правильному порядку вказали польські правоохоронці титули при оформленні протоколу? Хоча, цілком можливо, вони їх і не перелічували) Олександра Усика заарештували в аеропорту польського Кракова. Погодьтеся, подібні речі трапляються не щодня і коли бачиш на відзнятому кимось ролику, як польські копи, значно дрібніші за статурою, ніж уславлений боксер, без надмірної делікатності й запобігання перед світовим авторитетом наполегливо запрошують його, прикрашеного про всяк випадок наручниками, до службового приміщення, то мимоволі згадаєш приказку про дим, якого не буває без вогню. І що в приміщенні краківського летовища щось таки мало статися – ну, не будуть же, ні сіло ні впало, польські egzekutorzy prawa, тобто правоохоронці (якщо вони, звичайно, не є давніми законспірованими агентами росії) заважати вильоту відомого на весь світ українця, та ще й надягати на нього оті самі наручники – наче на якогось урвителя з першої-ліпшої кнайпи.

Як стало відомо зі скупої інсайдерської інформації, працівники аеропорту у Кракові визначили, що фізичний стан Усика та його тренера Сергія Лапіна був “непридатний для перельоту”.

Отож, обом відмовили у праві зайти в салон літака. В яких одиницях (градусах, проміле) вимірювала польська сторона ступінь отієї самої непридатності – не знаю. У команді О.Усика в усьому звинуватили втому, однак коли дивився його виступ після завершення всієї цієї катавасії, в якому від дякував українським дипломатам за підтримку, то чималий попередній досвід спілкування підказував, що ота втома має цілком певну причину – ту саму, яка й змусила поляків, від гріха подалі, надягти на зірку світового боксу наручники. Їх, втім, дуже скоро з нього зняли.

Треба віддати належне Олександру Усику – він не став зображати ображену невинність і демонструвати ангельські крильця за плечима, а повідомив, що “сталося непорозуміння”. А ще – продемонстрував у країні шляхти справжню шляхетність і виявив “респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов’язки, не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії”.

Мабуть, найкращий вихід з цієї не надто зручної ситуації. А заразом – і встановлена планка для українських копів, які нерідко надміру озираються на згадані О.Усиком деталі…

.”Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова”.

Що стало причиною затримання Усика?

Український боксер не конкретизував причину свого затримання польськими правоохоронцями. Натомість за інформацією польського промоутера Анджея Васілевські, затримання відбулося через те, що служби аеропорту не хотіли пускати друга Усика на борт з незрозумілих для команди причин. Український боксер у відповідь на це відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох заарештували.

Згодом ESPN, посилаючись на джерело, повідомило , що у повідомленні Васілевські йшлося про Усика, а також його тренера Сергія Лапіна. Служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан “непридатний для подорожі літаком”. Попри намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний бар’єр і категоричну позицію боксера, їх було затримано.

Ситуацію щодо затримання прокоментував і сам Лапін. У сторіз на своїй сторінці в Instagram він розповів , що працівники митного контролю “перевищили свої повноваження”, внаслідок чого і відбулося затримання.

Речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський у коментарі “Укрінформ” повідомив, що Усика та Лапіна затримали через відсутність реакції з їхнього боку на вимогу залишити зону виходу після недопуску на рейс.

“Справа стосувалася двох громадян України. Один з них не був допущений на рейс, а інший сказав, що без нього не полетить.

Це спричиняло затримку з вильотом літака, а з огляду на те, що вони не реагували на прохання працівників перевізника про залишення цієї зони, тож згідно з процедурою було викликано прикордонників з групи спецреагування”, — зазначив Міхаловський.

Також речник повідомив, що на Усика надягли наручники лише з метою, щоб довести його до службового приміщення, після чого їх одразу зняли. “Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані”, — додав Міхаловський.

Як відреагували на арешт в Україні?

Речник Георгій Тихий опублікував офіційну заяву, де повідомив, що Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту для з’ясування обставин інциденту.