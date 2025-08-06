Препарати від серцевих хвороб та раку: що зміниться у програмі “Доступні ліки”

З початку серпня цього року уряд розширив дію програми “Доступні ліки” на низку препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. А вже з жовтня планують долучити до програми медикаменти для боротьби з онкологією. Які засоби українські пацієнти зможуть отримати безкоштовно та що для цього треба зробити, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Нові препарати

З 1 серпня до програми державної реімбурсації “Доступні ліки” включили нові медикаменти для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Йдеться про засоби на основі діючих речовин індапамід та торасемід, а також метилдопа, що допомагає при гіпертензії, зокрема у вагітних. Також увійшли препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для профілактики та лікування анемії під час вагітності та після пологів.

А вже з жовтня цього року пацієнти зможуть безкоштовно отримати низку ліків проти онкологічних захворювань. Зокрема, екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовують для гормональної терапії раку молочної залози.

Що передбачає програма

“Доступні ліки” — це державна програма , яка забезпечує українців медикаментами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. З липня цього року всі аптеки в Україні були зобов’язані приєднатися до програми. У держбюджеті на 2025 рік на неї передбачили понад 6 мільярдів гривень.

“Доступні ліки” охоплюють понад 600 лікарських засобів та медичних виробів. Повний перелік є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Перевірити, чи включений препарат у програму, можна також через чат-бот “Спитай Гриця” у Telegram та Viber .

“Доступні ліки” діють від 2017 року, за цей час, за даними МОЗ, можливістю скористалися понад 5 мільйонів українців, які отримали більш ніж 76 мільйонів рецептів.

Як отримати ліки

Щоб отримати ліки, треба звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію, та взяти у нього електронний рецепт. Далі йти до аптеки, де повідомити 16-значний номер рецепта. Фармацевт має запропонувати пацієнту препарати — спершу безоплатні, а потім з доплатою. У разі, якщо все влаштовує, людина називає код підтвердження. А за необхідності, здійснює доплату. Раптом медикаментів немає в наявності, пацієнт не надає код підтвердження і може звернутися до іншого закладу.

Якщо в аптеці відмовили обслуговувати за програмою “Доступні ліки”, треба повідомити на гарячу лінію МОЗ за номером 0800 505 201. Звернення передадуть до Держлікслужби, яка проведе перевірку аптеки.