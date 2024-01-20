Прем’єра: «Пекельна спокуса» по-тернопільськи

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка підготували прем’єру нового різдвяного мюзиклу. За сюжетом у виставі “Пекельна спокуса” чорти намагаються спокусити господиню заїзду Катерину в передріздвяну ніч.

У драмтеатрі Тернополя – перша вистава у жанрі мюзикл

Про це розповів режисер-постановник і автор сценарію В’ячеслав Жила. Він зазначив, що прем’єра мюзиклу відбулася 7 січня.

Також у перший місяць нового року шевченківці радуватимуть тернополян та гостей міста музичною комедією «Ніч перед Різдвом», духовними містеріями «Ісус – син Бога живого», «Голгофа» тощо.

За словами режисера-постановника й автора сценарію “Пекельної спокуси” В’ячеслава Жили, сюжет нової прем’єри вистави про те, як у передріздвяну ніч чорти намагаються зіпсувати людям свято. Тут багато музики, співу, акробатичних трюків, естрадності та драматичності.

Музичні номери артисти виконують наживо в супроводі оркестру. «70 відсотків становить авторська музика, 30 — народні колядки, народні щедрівки, які виконуються в сучасній обробці», — зауважив композитор Юрій Звонар.

Від Ісуса – до чорта

Одну з головних ролей у мюзиклі «Пекельна спокуса» виконує Євген Лацік.

«Граю чорта, аби спокусити прекрасну пані Катерину і зіпсувати свято, яке готується в заїзді, – розповів актор. – Роль чорта, хоч і негативна, але колоритна. Складна, бо дуже багато музичних і танцювальних номерів, отже, навантаження чимале. Але особисто для мене така роль є цікавою. «Пекельна спокуса» – сюрприз для глядачів, роль, як кажуть, у задоволення».

Журналісти на пресконференції, що відбулася перед прем’єрою вистави, відразу поцікавилися у нього, чи не складно було після зіграної ролі Ісуса у виставі «Ісус – син Бога живого» перевтілюватися у чорта і чи не боїться він містичних наслідків.

Євген Лацік відповів, що його акторська робота вимагає перевтілення, аби зіграти різні ролі – добродіїв і негідників, людей з великим духовним началом і бездарних. Звичайно, що позитивні ролі завжди більше імпонують інтелігентному глядачу. Але й добре зіграти роль негативного персонажа – мистецтво.

Наталія Олексів стала чарівною Катериною

Катерину у виставі грає Наталія Олексів. Вона каже, що у мюзиклі «Пекельна спокуса» вона і акторка, і хореограф. Вистава поєднує традиційні українські фольклорні мотиви із молодіжними.

Наталія Олексів грає у всіх так званих співучих виставах. Роль Катерини вважає колоритною й оригінальною.

«На постановку пластики мене надихнули наші та закордонні мюзикли, а ще гарна музика, – зазначила пані Наталія. – Відтак мюзикл цікавий і вокально, і танцювально. Глядач любить виставу «Ніч перед Різдвом», але й ця нова різдвяна пригода порадує пошановувачів театру».

Акторка Наталія Олексів переконана, що різдвяний мюзикл на сцені має бути святом. Так, нам зараз усім важко і є потреба у святі для душі.

Галина ВАНДЗЕЛЯК