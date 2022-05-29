Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП – Газета Свобода
Реклама
Контакти
Неділя, 29 Травня, 2022
No Result
View All Result
Новини
Всі
Головне в номері
Оперативно
Офіційно
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
На війну проти України відправили ув’язнених чеченців, – росЗМІ
СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів росіян по Львову
«Контінентал» завершив весняну посівну
Укргідрометцентр повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку
Безоплатна правова допомога – для потерпілих від сексуального насильства та катувань під час війни. А також для людей, які втратили документи.
Ще одна перемога тернопільської легкоатлетки
Змінилася назва вулиці: які документи доведеться переоформити?
У Тернополі на деяких вулицях не буде холодної води
Теми номера
Всі
Агро
аналітика
Господарка
Духовне
Економіка
Життя
Здоров`я
Історія
Кримінал
Культура
Освіта
Податки
Події
Політика
Право
Сім’я і дім
Спорт
Суспільство
Цікаво
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Жителі Мелітополя вийшли на проукраїнський мітинг
Михайло ГОЛОВКО: «Немає права російська церква існувати в Українській державі!»
«Контінентал» завершив весняну посівну
Вишивана карта України
Укргідрометцентр повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку
Дмитро Підручний: “Не люблю, коли з мене роблять героя через службу в Нацгвардії”
Наші воїни, наші богочоловіки…
Безоплатна правова допомога – для потерпілих від сексуального насильства та катувань під час війни. А також для людей, які втратили документи.
Ще одна перемога тернопільської легкоатлетки
Інтерв’ю
Михайло ГОЛОВКО: «Немає права російська церква існувати в Українській державі!»
Нам потрібна зброя для наступу
Шмигаль анонсував перехід Укрзалізниці на європейську колію
Небайдужі серця: «Задля перемоги об’єднаймося на всіх континентах!»
“Конфедерацію будівельників України” в області очолив колишній головний архітектор Тернополя Василь Будзик
“Загравання з філіалом РПЦ в Україні – неприпустиме” – Дмитро Ярош
Михайло ГОЛОВКО про війну, волонтерську допомогу і викорінення “руского міра”
Тарас Савчук: «Якісний телепродукт не може коштувати дешево»
Відверта розмова з Петром Гадзом: плани на майбутнє!
Статті
Футбол у затінку війни
“Білий” квиток: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану, чи можна перетнути кордон
Небайдужі серця: «Задля перемоги об’єднаймося на всіх континентах!»
Нарешті московські символи залишили Тернопіль
Війна – форс-мажор. Як це впливає на орендні відносини?
Солов’їний спів під виття сирени
Іван Рубчак: заслужений лицар галицького театру
Лобановський назавжди – 20 років тому помер видатний тренер
Перший візит Генерального консула Чеської республіки на Тернопільщину
Тернопільщина
Бережанська міська громада
Борщівська міська громада
Бучацька міська громада
Гусятинська селищна громада
Заліщицька міська громада
Збаразька міська громада
Зборівська міська громада
Козівська селищна громада
Кременецька міська громада
Лановецька міська громада
Монастирська міська громада
Підволочиська селищна громада
Теребовлянська міська громада
Тернопільська міська громада
Чортківська міська громада
Шумська міська громада
Україна
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Жителі Мелітополя вийшли на проукраїнський мітинг
Наші воїни, наші богочоловіки…
Доплата до мінімального страхового внеску – запорука зарахування страхового стажу в повному обсязі
Суддя у Кропивницькому зобов’язав проросійського агітатора вивчити гімн України, конституцію та пісню про Батька Бандеру
Дефіцит ще буде: скільки пального не вистачає Україні
Здобутки тернополян на Дефлімпійських іграх
Російський військовий Шишимарін отримав довічне ув’язнення за вбивство мирного українця
Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці
Світ
На саміті у Португалії Михайло Головко розповів про звірства, які вчиняють рашисти в Україні
Перша важка зброя від Берліна. У Німеччині українські військові вже вчаться використовувати самохідні гаубиці — Кулеба
Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022
Перший візит Генерального консула Чеської республіки на Тернопільщину
Папа зустрівся з дружинами бійців полку «Азов», які захищають Маріуполь
Фінляндія і Швеція хочуть одночасно подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, – ЗМІ
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Посла Росії у Польщі облили “кров’ю” у Варшаві (відео)
ЄС готують наймасштабніші санкції проти РФ, але ще не всі країни-члени за
ВІЙНА З рф
Новини
Всі
Головне в номері
Оперативно
Офіційно
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
На війну проти України відправили ув’язнених чеченців, – росЗМІ
СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів росіян по Львову
«Контінентал» завершив весняну посівну
Укргідрометцентр повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку
Безоплатна правова допомога – для потерпілих від сексуального насильства та катувань під час війни. А також для людей, які втратили документи.
Ще одна перемога тернопільської легкоатлетки
Змінилася назва вулиці: які документи доведеться переоформити?
У Тернополі на деяких вулицях не буде холодної води
Теми номера
Всі
Агро
аналітика
Господарка
Духовне
Економіка
Життя
Здоров`я
Історія
Кримінал
Культура
Освіта
Податки
Події
Політика
Право
Сім’я і дім
Спорт
Суспільство
Цікаво
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Жителі Мелітополя вийшли на проукраїнський мітинг
Михайло ГОЛОВКО: «Немає права російська церква існувати в Українській державі!»
«Контінентал» завершив весняну посівну
Вишивана карта України
Укргідрометцентр повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку
Дмитро Підручний: “Не люблю, коли з мене роблять героя через службу в Нацгвардії”
Наші воїни, наші богочоловіки…
Безоплатна правова допомога – для потерпілих від сексуального насильства та катувань під час війни. А також для людей, які втратили документи.
Ще одна перемога тернопільської легкоатлетки
Інтерв’ю
Михайло ГОЛОВКО: «Немає права російська церква існувати в Українській державі!»
Нам потрібна зброя для наступу
Шмигаль анонсував перехід Укрзалізниці на європейську колію
Небайдужі серця: «Задля перемоги об’єднаймося на всіх континентах!»
“Конфедерацію будівельників України” в області очолив колишній головний архітектор Тернополя Василь Будзик
“Загравання з філіалом РПЦ в Україні – неприпустиме” – Дмитро Ярош
Михайло ГОЛОВКО про війну, волонтерську допомогу і викорінення “руского міра”
Тарас Савчук: «Якісний телепродукт не може коштувати дешево»
Відверта розмова з Петром Гадзом: плани на майбутнє!
Статті
Футбол у затінку війни
“Білий” квиток: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану, чи можна перетнути кордон
Небайдужі серця: «Задля перемоги об’єднаймося на всіх континентах!»
Нарешті московські символи залишили Тернопіль
Війна – форс-мажор. Як це впливає на орендні відносини?
Солов’їний спів під виття сирени
Іван Рубчак: заслужений лицар галицького театру
Лобановський назавжди – 20 років тому помер видатний тренер
Перший візит Генерального консула Чеської республіки на Тернопільщину
Тернопільщина
Бережанська міська громада
Борщівська міська громада
Бучацька міська громада
Гусятинська селищна громада
Заліщицька міська громада
Збаразька міська громада
Зборівська міська громада
Козівська селищна громада
Кременецька міська громада
Лановецька міська громада
Монастирська міська громада
Підволочиська селищна громада
Теребовлянська міська громада
Тернопільська міська громада
Чортківська міська громада
Шумська міська громада
Україна
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Жителі Мелітополя вийшли на проукраїнський мітинг
Наші воїни, наші богочоловіки…
Доплата до мінімального страхового внеску – запорука зарахування страхового стажу в повному обсязі
Суддя у Кропивницькому зобов’язав проросійського агітатора вивчити гімн України, конституцію та пісню про Батька Бандеру
Дефіцит ще буде: скільки пального не вистачає Україні
Здобутки тернополян на Дефлімпійських іграх
Російський військовий Шишимарін отримав довічне ув’язнення за вбивство мирного українця
Верховна рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні – одразу на три місяці
Світ
На саміті у Португалії Михайло Головко розповів про звірства, які вчиняють рашисти в Україні
Перша важка зброя від Берліна. У Німеччині українські військові вже вчаться використовувати самохідні гаубиці — Кулеба
Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022
Перший візит Генерального консула Чеської республіки на Тернопільщину
Папа зустрівся з дружинами бійців полку «Азов», які захищають Маріуполь
Фінляндія і Швеція хочуть одночасно подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, – ЗМІ
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Посла Росії у Польщі облили “кров’ю” у Варшаві (відео)
ЄС готують наймасштабніші санкції проти РФ, але ще не всі країни-члени за
ВІЙНА З рф
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Головна
»
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП
Iryna Nova
29.05.2022
в
Духовне
,
Новини
,
Суспільство
,
Україна