Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП – Газета Свобода
Неділя, 29 Травня, 2022
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Предстоятель РПЦ Кирил відреагував на рішення Помісного Собору УПЦ МП

Iryna Nova
29.05.2022
в Духовне, Новини, Суспільство, Україна