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Правоохоронці затримали голову обласної ради Михайла Головка і заступників голови ОВА

26.06.2023

Іванна Коваленко

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НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення.

Зауважимо, що, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: За Збручем

Теги: Михайло Головко

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