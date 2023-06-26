Працював на хлібзаводі: на фронті загинув захисник з Шумщини Олександр Чередник

Шумська громада втратила на війні ще одного захисника.8 червня на фронті загинув Олександр Чередник з с. Одерадівка.

Воїн отримав смертельні поранення під час артобстрілу поблизу Малої Токмачки на Запоріжжі. Служив старшим навідником у складі гранатометного відділення механізованого батальйону.

Олександр народився у Харківській області у 1981 році. Одружився та проживав у с. Одерадівка. Працював на хлібзаводі у Шумську.

Знайомі відгукуються про нього, як про доброго, щирого та життєрадісного чоловіка, який завжди всіх підтримував та усім допомагав.

“Україна втратила ще одного захисника, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Олександра! Вічна слава українському воїну, який захищав Батьківщину!”, – написав міський голова.

Поховають військовослужбовця 25 червня у селі Браїлівка на Харківщині.