Працівники поліції розшукали чоловіка, який конфліктував з тернополянами

У соціальних мережах з’явилася інформація про те, що у Тернополі на мікрорайоні «Дружба» невідомий чоловік просить у перехожих гроші, а коли йому їх не дають, погрожує та переслідує.

Співробітники Тернопільського районного управління встановили особу та його місцеперебування. Це – тернополянин 1998 року народження. Зі слів опікуна, підопічний хворіє на психічні розлади та систематично проходить лікування у медичному закладі.

Після профілактичної бесіди із чоловіком, останній виявив бажання повторно пройти лікування, а поліцейські супроводили його.