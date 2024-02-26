26.02.2024 12:44

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Працівники поліції розшукали чоловіка, який конфліктував з тернополянами

26.02.2024

Зоряна Деркач

147

Новини, Тернопіль

Поширити:

У соціальних мережах з’явилася інформація про те, що у Тернополі на мікрорайоні «Дружба» невідомий чоловік просить у перехожих гроші, а коли йому їх не дають, погрожує та переслідує.

Співробітники Тернопільського районного управління встановили особу та його місцеперебування. Це – тернополянин 1998 року народження. Зі слів опікуна, підопічний хворіє на психічні розлади та систематично проходить лікування у медичному закладі.

Після профілактичної бесіди із чоловіком, останній виявив бажання повторно пройти лікування, а поліцейські супроводили його.

Теги: тернополянин, психічні розлади

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах