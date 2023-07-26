ДБР виявли схему допомоги ухилянтам: звинуватили працівника військкомату з Тернопільщини

В ДБР оприлюднили схему допомоги ухилянтам, оголошено звинувачення працівнику військкомату з Тернопільщини.

Лікар ВЛК «підшуковувала» хвороби та призначала додаткове обстеження для визнання чоловіків непридатним у Вінницькій міській лікарні.

«Клієнти» йшли до завідувача одного із відділень міської лікарні, який брав участь у змові та фальсифікував результати необхідних обстежень, повідомили у ДБР.

З одержаними довідками та коштами чоловіки приходили до військового, який здійснював подальший вплив для прийняття «потрібних» рішень військово-лікарською комісією.

В ДБР оприлюднили схему, за якою працівники військкомату спільно з медпрацівниками допомагали військовозобов’язаним на Вінничині.