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ДБР виявли схему допомоги ухилянтам: звинуватили працівника військкомату з Тернопільщини

26.07.2023

Ірина Нова

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Новини, Україна

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В ДБР оприлюднили схему допомоги ухилянтам, оголошено звинувачення працівнику військкомату з Тернопільщини.

Лікар ВЛК «підшуковувала» хвороби та призначала додаткове обстеження для визнання чоловіків непридатним у Вінницькій міській лікарні.

«Клієнти» йшли до завідувача одного із відділень міської лікарні, який брав участь у змові та фальсифікував результати необхідних обстежень, повідомили у ДБР.

З одержаними довідками та коштами чоловіки приходили до військового, який здійснював подальший вплив для прийняття «потрібних» рішень військово-лікарською комісією. 

В ДБР оприлюднили схему, за якою працівники військкомату спільно з медпрацівниками допомагали військовозобов’язаним на Вінничині.

Теги: ДБР, ухилянти, працівник військкомату

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