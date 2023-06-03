На Тернопільщині “впала” ціна на низку продуктів (перелік)

У квітні ціни на споживчому ринку області, у порівнянні з попереднім місяцем, знизились на 0,1%, по Україні – зросли на 0,2%.

Про це свідчать дані Головного управління статистики.

За інформацією установи, на Тернопільщині на 9,3% подешевшали яйця, на 3,0-0,3% знизились ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.

Водночас на 5,4% подорожчала свинина, на 2,1-0,2% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, м’ясо птиці, масло, макаронні вироби та молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, у сфері охорони здоров’я – на 1,1%. Це пов’язують зі здорожчанням фармацевтичної продукції на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,0% через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,7% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Даних за травень Держстат наразі не оприлюднив.