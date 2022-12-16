Повітряна тривога: яка ситуація на Тернопільщині і в сусідніх областях

Масштабна повітряна тривога, що почалася вранці досі триває! Ворог завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Вся Україна “почервоніла” близько 8:36.

Після чого було оголошено про пуски ракет такет з Чорного моря.

Практично одразу почали з’являтися повідомлення про “прильоти” в різних куточках України. Перший удар на себе прийняли східні області та столиця. На західних теренах України, у сусідній Хмельниччині ППО почала працювати близько о 9:28.

Повторні вибухи у Хмельницькій області було чутно о 9:37.

Про вибухи в Тернопільській області повідомили о 9:42, попередньо, робота ППО.

Однак офіційного підтвердження роботи ППО на Тернопільщині поки немає.

Міський голова Тернополя, Сергій Надал попередив про можливі аварійні відключення світла та закликав зробити запаси води.

Останнійм часом з’явилося багато повідомлень про зліт авіації рф, тому будьте в безпеці!

Бережіть себе та рідних!