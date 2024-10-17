Повістки ТЦК поштою: нові зміни

Відтепер повістки та інші документи про виклик або оповіщення до ТЦК та СП будуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з обов’язковими позначками «Повістка ТЦК», «Вручити особисто».

Крім цього, рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» не можуть вручатися будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, який проживає разом з адресатом.

Рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Якщо його за адресою немає, працівник поштового зв’язку: інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону; та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника (тобто до ТЦК та СП).

Також частина правил для судових повісток, тепер буде поширюватись і на повістки ТЦК, а саме: під час вручення рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК» одержувач підтверджує це своїм підписом та зазначає прізвище та ініціали або ім’я та прізвище; інформація про вручення рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК» не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертається відправнику; коли одержувач відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв’язку робить позначку «Адресат відмовився» і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику; якщо такий лист не вручено, він разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою із зазначенням причини невручення.

Крім цього, відтепер на рекомендовані листи з позначками «Повістка ТЦК» не можна подати заяву на продовження строку зберігання відправлення та/або на переадресацію. Також одержувач не має права відмовитися від одержання такого поштового відправлення.

Усе перелічене передбачено постановою КМУ від 08 жовтня 2024 р. № 1147.