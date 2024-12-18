Повернутися з СЗЧ можна через “Армію+”: деталі від Міноборони

У додаток “Армія+” додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це стало можливо завдяки новому закону про СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

Чиновниця нагадала, що нещодавно Рада ухвалила закон про звільнення військових від відповідальності за перше дезертирство або СЗЧ, якщо вони добровільно повернуться на службу.

“Ми зробили функціонал в “Армія+”… для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, яку він хоче обрати, де він хоче служити”, – розповіла Черногоренко.

Вона уточнила, що жодних санкцій щодо військового, який уперше повертається з СЗЧ, застосовувати не будуть. Після подачі рапорту та його опрацювання військовий отримає повідомлення про прибуття до нової військової частини батальйону резерву.