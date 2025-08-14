Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня (Алгоритм)

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року, можуть поновити службу за спрощеною процедурою через застосунок Армія+. Для цього необхідно подати відповідний рапорт. Повернутися на службу можна до 30 серпня.

Міністерство оборони нагадує алгоритм дій для військових, які хочуть скористатися спрощеною процедурою.

Військовослужбовець через застосунок Армія+ подає рапорт, заповнення якого займає приблизно 5 хвилин. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та зв’язується з людиною за контактним номером телефону для підтвердження даних.

Військовослужбовець має 24 години з моменту погодження рапорту, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав, коли подавав рапорт. Контакт для зв’язку з вибраним відділенням ВСП можна знайти в рапорті, якщо перед підписанням натиснути «Переглянути деталі». Там оформлять документи, зроблять припис або допоможуть безпечно дістатися до однієї з резервних військових частин. Командир такого батальйону резерву має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового.

Після поновлення на службі в резервній частині можна подати рапорт на зміну місця служби. Для цього на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До рапорту додається рекомендаційний лист від військової частини, де військовослужбовець бажає проходити службу. У ньому треба зазначити поточну посаду в батальйоні резерву. А на екрані «Додаткові документи» додати довідку про те, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП, який знаходиться в батальйоні резерву. Так Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, матиме всі підстави, щоб ініціювати процес переведення.

Військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці.