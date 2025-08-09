Повернення з СЗЧ: єдино правильне рішення до 30 серпня

Державне бюро розслідувань та Сухопутні війська Збройних Сил України наголошують: можливість для військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення військової частини, повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат діє до 30 серпня. Досвід бійців з числа з’єднань військ Оперативного командування “Захід” підтверджує: шлях до своїх – єдино правильне рішення!

Державне бюро розслідувань разом із Сухопутними військами Збройних Сил України наголошують, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня 2025 року:

“Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із Законом. Президент України 8 травня 2025 року підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку з поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений”.

Військовослужбовці, які повернулися до своїх та продовжують воювати на фронті, підтверджують, що повернення з СЗЧ – єдино правильне рішення. Ось що розповідали бійці за складу 10 ОГШБр “Едельвейс” та 128 Закарпатської ОГШБр.

Солдат Віктор Легкий, Львівська область: “Я повернувся і інших закликаю! Бо досвідчені бійці дуже потрібні. Без вас дуже важко тим, які залишилися тут”.

Солдат Сергій Скакун, Хмельницька область: “Якщо ти досвідчений військовослужбовець, ти армії потрібен! Бо ти знаєш, як воювати, як діяти в будь-якій обстановці, як навіть пораненого побратима врятувати!”.

Сержант Артем із позивним “Логопед”, Кіровоградська область: “На мене вийшли представники командування, поцікавилися, скільки вдома сидітиму? І я вирішив повертатися! Попросив скинути точку, куди прибути, і через два дні був на місці. І так через два місяці перебування в СЗЧ я приїхав до своїх. Насамперед, поспілкувався з командиром роти, який зрозумів, що саме мене спонукало залишити підрозділ… І мені повірили, в мене повірили! Мало того: відправили на сержантські курси, а після закінчення мене призначили т.в.о. головного сержанта роти!».

А командир стрілецької роти 24 ОМБр імені короля Данила, лейтенант із позивним “Юрист” (Миколаївська область) зазначав: “Колишні СЗЧшники – справжні фахівці. Коли такі люди повертаються в стрій, це реальне свято! Це така дуже вмотивована чітка піхота! Я просто обожнюю з ними працювати!”.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото відділень комунікацій 10 ОГШБр, 128 ОГШБр, 24 ОМБр.