Українські танкісти – «броня» піхоти, що стримують численні штурми російської армії. Сьогодні вони активно відбивають атаки окупантів. Їхньою відвагою захоплюється увесь світ.

Так, для нашої перемоги та перемоги демократії, Європейські країни передають Україні озброєння. Нещодавно, лише Польща надіслала нам багато танків Т-72. Особливістю цього виду важкого озброєння є універсальність бойової машини, яка володіє високою вогневою міццю, бронюванням та маневреністю, здатністю проривати оборону.

Аби така необхідна для України воєнна техніка працювала – потрібна достатня кількість пального. Зокрема, на 100 км по ґрунтовій дорозі Т-72 витрачає приблизно 300-450 л палива. Т-84, який був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2000 році, – від 330 до 370 літрів дизельного палива. Т-64 БМ «Булат», який призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів, – близько 440 л палива.

Тому, в Україні можуть виникати труднощі з паливом для приватного транспорту. Адже для нашої спільної перемоги вкрай необхідно, щоб першочергово повні баки пального мали: воєнна техніка Збройних Сил України, карети швидких та техніка рятувальників. Іноземні експерти військової справи зазначають, що після того, як США підписали закон про ленд-ліз для України, виникне ще більша потреба у дизельному паливі.

Громадськість має з розумінням ставитися до незначних труднощів із заправлення власних автомобілів. Однак, Уряд здійснив усі необхідні кроки, щоб уже за кілька днів зменшити дефіцит пального на АЗС. Зокрема, прийнято зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти.

У Тернопільській області підприємства критичної інфраструктури (медична, енергетична, комунальна сфери) та військові – пальним забезпечені. Більшість фермерських господарств наперед запаслися необхідним паливом, для проведення посівної кампанії. Поряд з цим, частина водіїв роблять невиправдано великі запаси пального. Такі дії лише послаблюють ситуацію на паливно-мастильному ринку і порушують баланс.

Посадовці закликають громадян використовувати власні транспортні засоби за реальної потреби, та спільно йти до нашої перемоги.

Адже готовність наших ЗСУ – це запорука швидкої перемоги для України!