9 травня, під час заходу з покладанням квітів на кладовище радянських солдатів у Варшаві, посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Пізніше стало відомо, що ця була не фарба, а штучна кров.

Як пишуть росЗМІ, люди не дали послу покласти вінок до меморіалу, він залишив кладовище у супроводі поліції.

Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав, повідомили у посольстві.

Згодом на місце події прибули поліцейські, які відтіснили протестувальників від делегації посольства рф. росіяни розвернулися до своїх автомобілів, але на підході до них їх ще раз облили червоною рідиною, закидали червоними гвоздиками і зірвали прапорець росії з автомобіля посла.

Сотні протестувальників стояли біля меморіалу і скандували гасла: “Фашисти”, “Слава ЗСУ”, “Слава Україні”.

У Держдумі РФ заявили, що такі акції можуть призвести до того, що “посли вже не будуть потрібні”.

Тим часом у Москві на військовому параді 9 травня президент РФ Володимир Путін “відзначився” під час своєї промови. Він “завис”, читаючи з листочка про самостійність Росії.

Росіяни ж критикують влаштовані в РФ паради, говорячи про відсутність у них перспектив та скаржачись на проблеми із роботою через санкції. Про це свідчать перехоплені Службою безпеки України розмови загарбників.