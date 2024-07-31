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Посівний календар на серпень 2024 року: що і коли садити

31.07.2024

Руслан Іннак

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Дім і сім'я, Новини, Поради і розваги, Теми

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У серпні вся ваша літня праця дасть свої плоди, овочі та фрукти починають родити і урожай потрібно правильно і вчасно зібрати. Якщо восени ви хочете отримати ще одну порцію врожаю, то у серпні ви ще встигаєте посадити дещо. Коли будть сприятливі дні для цього у серпні пише «Зелена садиба».

Посівний календар на серпень 2024 року

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 3-5, 19, 22, 23 серпня. Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.

Коренеплоди:

  • редис, редька – 1, 2, 8-10, 26-30;
  • картопля – 24, 25;
  • морква, буряк – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Цибулеві:

  • цибуля на зелень – 9-17, 20, 21;
  • часник – 8-10;
  • декоративно-їстівні цибулі – 8-13, 16, 17.

Овочі:

  • перець декоративний та гострий – 11-13, 16, 17;
  • огірки – 1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30;
  • рання капуста, кале – 8-13, 16, 17;
  • кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 1, 2, 28-30;
  • спаржа – 8-13, 16, 17;
  • стручкові (квасоля, горох) – 8-10, 16, 17, 26, 27;
  • зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 7-17;
  • міцелій – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Зелень та трави:

  • салати, цикорій – 8-13, 16, 17;
  • шпинат – 16, 17, 20, 21, 24, 25;
  • рукола, крес, листова гірчиця – 11-13;
  • мангольд, щавель – 16, 17, 20, 21, 24, 25;
  • кріп, петрушка, кінза – 9-17;
  • базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 1, 2, 6-10, 28-30;
  • лікарські та чайні культури – 1, 2, 6-10, 24-30;
  • мікрозелень – 1, 2, 20, 21, 28-30.

Ягідно-плодовий сад:

  • суниця та полуниця – 1, 2,11-13, 24-30;
  • фундук – 24, 25;
  • калина, шипшина, горобина – 14, 15, 24, 25, 28-30;
  • обліпиха – 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30;
  • глід – 11-13, 24, 25;
  • малина, ожина – 11-13, 24, 25, 28-30;
  • смородина – 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31;
  • аґрус – 1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30;
  • виноград – 1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Декоративні рослини:

  • однорічники – 1, 2, 6-10, 28-30;
  • цибулинні та бульбові – 6, 7, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24-27;
  • трав’янисті багаторічники – 1, 2, 6-10, 23-30;
  • хвойні – 4, 6, 7;
  • живі огорожі – 6, 7, 31;
  • чагарники та дерева – 6, 7, 14, 15, 24, 25, 28-31;
  • ліани – 6, 7, 14, 15, 26, 27;
  • газони – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28-30;
  • сидерати – 1, 2, 5-7, 10-15, 28-30.

Теги: посівний календар

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