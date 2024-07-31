Посівний календар на серпень 2024 року: що і коли садити

У серпні вся ваша літня праця дасть свої плоди, овочі та фрукти починають родити і урожай потрібно правильно і вчасно зібрати. Якщо восени ви хочете отримати ще одну порцію врожаю, то у серпні ви ще встигаєте посадити дещо. Коли будть сприятливі дні для цього у серпні пише «Зелена садиба».

Посівний календар на серпень 2024 року

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 3-5, 19, 22, 23 серпня. Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.

Коренеплоди:

редис, редька – 1, 2, 8-10, 26-30;

картопля – 24, 25;

морква, буряк – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Цибулеві:

цибуля на зелень – 9-17, 20, 21;

часник – 8-10;

декоративно-їстівні цибулі – 8-13, 16, 17.

Овочі:

перець декоративний та гострий – 11-13, 16, 17;

огірки – 1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30;

рання капуста, кале – 8-13, 16, 17;

кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 1, 2, 28-30;

спаржа – 8-13, 16, 17;

стручкові (квасоля, горох) – 8-10, 16, 17, 26, 27;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 7-17;

міцелій – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 8-13, 16, 17;

шпинат – 16, 17, 20, 21, 24, 25;

рукола, крес, листова гірчиця – 11-13;

мангольд, щавель – 16, 17, 20, 21, 24, 25;

кріп, петрушка, кінза – 9-17;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 1, 2, 6-10, 28-30;

лікарські та чайні культури – 1, 2, 6-10, 24-30;

мікрозелень – 1, 2, 20, 21, 28-30.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 2,11-13, 24-30;

фундук – 24, 25;

калина, шипшина, горобина – 14, 15, 24, 25, 28-30;

обліпиха – 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30;

глід – 11-13, 24, 25;

малина, ожина – 11-13, 24, 25, 28-30;

смородина – 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31;

аґрус – 1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30;

виноград – 1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Декоративні рослини: