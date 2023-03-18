Посівна у розпалі: скільки землі вже засіяли на Тернопільщині

Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів, аграрії краю засіяли понад 20 тис. га орних земель.

Більшість сільськогосподарських підприємців вже приступили до весняно-польових робіт. Зокрема, господарства області посіяли 7,3 тис. га – ярої пшениці, 11,9 тис. га – ячменю, 1,2 тис. га – гороху.

«В області успішно стартувала посівна кампанія-2023. Один із фронтів нашої боротьби – забезпечення продовольчої безпеки країни. Аграрії засіяли вже понад 20 тис. га. орних земель краю. При цьому озимих зернових в області засіяно 174,11 тис. га. Щодо пального, то аграрії ним забезпечені. Проблем з дефіцитом немає».