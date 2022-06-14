За прогнозами, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими с/г культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн.

Про це перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів під час пресбрифінгу в Media Center Ukraine. Він також зазначив, як змінилися структури посівів, скільки врожаю уже втрачено, та про яку суму збитків для аграрної галузі йдеться.

«На початок війни посівна кампанія ще не розпочалася, але аграрії уже активно до неї підготувалися. Так, було закуплено та в багатьох випадках доставлено основні матеріально-технічні ресурси: понад 80 % мінеральних добрив від потреби, близько 70–80 % насіння, 60 % засобів захисту рослин, близько третини палива», — вказав Висоцький.

За його словами, така завчасна підготовка відіграла важливу роль для всіх теперішніх показників посівів.