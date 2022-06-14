За прогнозами, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими с/г культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн.
«На початок війни посівна кампанія ще не розпочалася, але аграрії уже активно до неї підготувалися. Так, було закуплено та в багатьох випадках доставлено основні матеріально-технічні ресурси: понад 80 % мінеральних добрив від потреби, близько 70–80 % насіння, 60 % засобів захисту рослин, близько третини палива», — вказав Висоцький.