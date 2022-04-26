Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 312,5 тис. га., а це 56%.

На даний час йде посів цукрового буряка 90%. Також активно садяться олійні культури: соняшника 89% та ріпаку, який уже посіяли на 100% від запланованої норми.

Окрім цього нарощують темпи з висадки кукурудзи на зерно 25,1% та картоплі 63%.