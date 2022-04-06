Для того, щоб домашні улюбленці (собаки, коти, фретки) могли разом з господарями перетнути державний кордон до Польщі, Словаччини чи Угорщини, загальними умовами є те, щоб тварина мала вживлений ідентифікований мікрочіп; дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я (видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби); діючу вакцинацію від сказу (довідка або відмітка у паспорті тварини).

Якщо одна або кілька з вищевказаних вимог не виконані (тварина не вакцинована, відсутні документи або мікрочип), власник тварини має два варіанти на перетин кордону:

У випадку, якщо власник/опікун може вказати адресу місця перебування тварини (родина, друзі, готель), тоді він повинен мати заповнену декларацію (заявку) за зразком з офіційного сайту.

Перехід за посиланням: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura.

Інформація про тварину та його власника передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю, який після прибуття тварини до місця перебування здійснює ідентифікацію, вакцинує та проводить дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу.

У випадку, якщо власник/опікун не може вказати адресу місця перебування домашніх тварин, він також повинен заповнити декларацію (заявку), після чого офіційний ветеринарний лікар проводить маркування і щеплення тварин у місці тимчасового перебування тварини разом власником/опікуном після перетину кордону.

Варто зазначити, що для тварин, які ще не досягли 8-місячного віку, вимагається лише заповнення декларації (заявки).

Перевезення повинно проводиться за наявності переносок для тварин, використовуються намордники, ошийники, а також тварина повинна утримуватись на міцному повідку під наглядом супроводжувальної особи.

У декларації (заявці) зазначаються усі дані про тварину та його власника/опікуна, а саме паспортні дані, місце реєстрації, місце, де тварина буде перебувати, контактні дані особи, яким транспортом перевозиться тварина через кордон, її вага, ріст, окрас та вік.

Під час дії воєнного стану результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу не є обов’язковим.

У випадку, якщо не було можливості забрати свого улюбленця разом із собою, зателефонуйте на лінію Державної служби надзвичайних ситуацій «104» або за номером «102» до органів Національної поліції України для отримання інформації щодо роботи відповідних служб міста, що здійснюють порятунок тварин.