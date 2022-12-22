Порушення під час відключень електрики: коментар фахівця “Тернопільобленерго”

Головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Степан Бартків прокоментував порушення, які зафіксувала в області Державна інспекція енергетичного нагляду.

“Ми отримали припис, зараз ми аналізуємо його. Причини будуть розглянуті, будуть зроблені висновки. Я хочу наперед сказати, що були і об’єктивні, і суб’єктивні причини для порушень. Деколи нерівномірні вимкнення відбувалися, бо потрібно було вручну відключати. Були пошкодження обладнань, викликалися аварійні бригади. Крім того, нам ще погода піднесла сюрпризи, масові зледеніння на півдні області – Борщівський, Бучацький, Чортківський район і на півночі – Шумський, Ланівецький, Збаразький, Підволочиський, Кременецький. Там було багато обривів ліній електропередач, падіння дерев, гілок, намерзання. Тому бригади працювали, були випадки, що по добі не було електричної енергії. Тут збіглися військова агресія ворога і погодні умови”, – каже Бартків, пише Суспільне.