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Популярні помилки під час налаштування товарних кампаній Гугл

01.06.2025

Руслан Іннак

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Техно, Цікаво, Новини

Які помилки допускають під час налаштування Google Shopping?
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Під час налаштування товарних кампаній багато рекламодавців припускаються одних і тих самих помилок, які негативно позначаються на ефективності кампаній і призводять до невиправданих витрат.

За даними досліджень, понад 60% рекламодавців незадоволені результатами своїх кампаній у Google через недостатню компетенцію під час налаштування. Основними причинами поганих результатів стають погано налаштований фід з даними про товари та нехтування простими правилами по роботі з товарною рекламою.

У нашій статті спробуємо озвучити найпоширеніші помилки й підказати читачеві, як не припуститися їх уже на етапі налаштування і запуску кампанії.

Про що забувають під час роботи з товарною рекламою Гугл?

Навіть якщо Ви використовуєте при налаштуванні Google Shopping детальну інструкцію, на зразок www.adwservice.com.ua/uk/nalashtuvannya-google-shopping, і Вам здається, що можна знехтувати якимись незначними порадами, цього робити не варто.

Наприклад, багато рекламодавців налаштовують єдину кампанію для всіх своїх товарів. Однак грамотний поділ товарів на кампанії й групи оголошень дає змогу точніше керувати ставками, бюджетами та таргетингом залежно від маржинальності, сезонності, конкуренції.

Додавання мінус-слів, своєю чергою, допомагає відсіяти нерелевантні покази й кліки за Вашими оголошеннями. Це економить Ваш бюджет і підвищує цільовий трафік. Регулярно аналізуйте пошукові запити в акаунті та додавайте мінус-слова на рівні кампаній і груп оголошень.

Крім того, важливо пам’ятати, що товарна реклама вимагає регулярного моніторингу та оптимізації на основі зібраної статистики. Аналізуйте ефективність кампаній, груп оголошень та окремих товарів за ключовими метриками – CTR, конверсії, їхню ціну, рентабельність рекламних витрат (ROAS). Тестуйте різні ставки, структуру кампаній, мінус-слова, бюджети. Не бійтеся експериментувати й масштабувати успішні практики.

Як уникнути помилок при налаштуванні товарного фіду?

  1. Ваш фід повинен містити максимально повну і точну інформацію – назву, опис, ціну, наявність, URL картинки, категорію та інші атрибути відповідно до специфікації фіду Google.
  2. Дані у Вашому фіді, особливо ціна і наявність товару, повинні точно збігатися з актуальною інформацією на сайті. Розбіжності викликають негативний досвід у покупців і призводять до зниження показника якості реклами.
  3. Назва – один із ключових атрибутів фіда. Вона має чітко і привабливо описувати товар, включати бренд, модель, характеристики. Уникайте занадто довгих, неінформативних назв, додавання ключових слів, які не стосуються товару.
  4. Ідентифікатор (ID, артикул, SKU) – унікальний атрибут, що дає змогу Google відрізняти Ваші товари один від одного. Він також дає змогу пов’язати дані фіду з подіями на сайті (перегляди, додавання в кошик, покупки) та оптимізувати рекламу. Обов’язково вказуйте унікальний ID для кожного товару і стежте за тим, щоб він не повторювався.
  5. Візуальна частина вкрай важлива в товарній рекламі. Ваші картинки мають бути чіткими, високої роздільної здатності, без водяних знаків і тексту. Використовуйте зображення товару на білому або прозорому тлі. Картинка має точно відповідати товару.

Теги: реклама, продаж, Google, товарна компанія, гугл

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