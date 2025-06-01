Під час налаштування товарних кампаній багато рекламодавців припускаються одних і тих самих помилок, які негативно позначаються на ефективності кампаній і призводять до невиправданих витрат.

За даними досліджень, понад 60% рекламодавців незадоволені результатами своїх кампаній у Google через недостатню компетенцію під час налаштування. Основними причинами поганих результатів стають погано налаштований фід з даними про товари та нехтування простими правилами по роботі з товарною рекламою.

У нашій статті спробуємо озвучити найпоширеніші помилки й підказати читачеві, як не припуститися їх уже на етапі налаштування і запуску кампанії.

Про що забувають під час роботи з товарною рекламою Гугл?

Навіть якщо Ви використовуєте при налаштуванні Google Shopping детальну інструкцію, на зразок www.adwservice.com.ua/uk/nalashtuvannya-google-shopping, і Вам здається, що можна знехтувати якимись незначними порадами, цього робити не варто.

Наприклад, багато рекламодавців налаштовують єдину кампанію для всіх своїх товарів. Однак грамотний поділ товарів на кампанії й групи оголошень дає змогу точніше керувати ставками, бюджетами та таргетингом залежно від маржинальності, сезонності, конкуренції.

Додавання мінус-слів, своєю чергою, допомагає відсіяти нерелевантні покази й кліки за Вашими оголошеннями. Це економить Ваш бюджет і підвищує цільовий трафік. Регулярно аналізуйте пошукові запити в акаунті та додавайте мінус-слова на рівні кампаній і груп оголошень.

Крім того, важливо пам’ятати, що товарна реклама вимагає регулярного моніторингу та оптимізації на основі зібраної статистики. Аналізуйте ефективність кампаній, груп оголошень та окремих товарів за ключовими метриками – CTR, конверсії, їхню ціну, рентабельність рекламних витрат (ROAS). Тестуйте різні ставки, структуру кампаній, мінус-слова, бюджети. Не бійтеся експериментувати й масштабувати успішні практики.

Як уникнути помилок при налаштуванні товарного фіду?