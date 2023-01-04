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Попри повідомлення Тернопільобленерго частина тернополян без світла

04.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Нещодавно у ВАТ “Тернопільобленерго” повідомили, що світло на Тернопільщині не будуть вимикати до 14 години.

Попри заяву ВАТ “Тернопільенерго”, на деяких вулицях у Тернополі вимкнули світло. Зокрема, електропостачання немає на вул. Петлюри

Автор: Роман Васильович

Мітки: графік відключення електороенкргії

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