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Головна / Тернопільщина / Події / Попри повідомлення Тернопільобленерго частина тернополян без світла
04.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Події
Нещодавно у ВАТ “Тернопільобленерго” повідомили, що світло на Тернопільщині не будуть вимикати до 14 години.
Попри заяву ВАТ “Тернопільенерго”, на деяких вулицях у Тернополі вимкнули світло. Зокрема, електропостачання немає на вул. Петлюри
Автор: Роман Васильович
Мітки: графік відключення електороенкргії
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