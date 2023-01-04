Попри повідомлення Тернопільобленерго частина тернополян без світла

Нещодавно у ВАТ “Тернопільобленерго” повідомили, що світло на Тернопільщині не будуть вимикати до 14 години.

Попри заяву ВАТ “Тернопільенерго”, на деяких вулицях у Тернополі вимкнули світло. Зокрема, електропостачання немає на вул. Петлюри