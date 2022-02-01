Рациональность и эргономичность на бытовом уровне

Интернет – это та вещь, которая стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Каждый день мы подключаемся к мировой сети, чтобы быть в курсе самых свежих новостей, поддерживать связь с близкими, которые находятся далеко, смотреть любимые фильмы и сериалы и не только. Во время жестких карантинных ограничений интернет действительно выручал, потому что практически все существующие развлечения оказались недоступными. У многих людей появились реальные перспективы в плане работы и построения карьеры, начал процветать фриланс. В 21 веке стало возможным и доступным всё то, о чём когда-то люди только фантазировали. Быт стал проще и понятнее. Теперь основа всего – мобильность и практичность.

Конечно и само интернет-подключение нужно регулярно оплачивать, и дальше мы расскажем, как. Способов оплаты товаров и услуг – множество. Мы выбираем самые практичные. А практичность заключается в первую очередь в экономии временных ресурсов, так как время – это самое ценное, что у нас есть.

Пополнить интернет в City24

Хотим познакомить вас с классным украинским сервисом, где можно пополнить интернет и не только. Он завоевал любовь многих пользователей. И это вполне конкретные вещи, на которые сложно не обратить внимания, когда только заходишь на сайт. Первое, о чём стоит сказать, – это максимально структурированное меню. Заметно, что разработчики позаботились о том, чтобы программой было приятно пользоваться. Не меньшим преимуществом является разнообразие услуг – здесь действительно есть всё, что может быть интересно современному пользователю. Создатели Сити24 учли все нюансы – и таким образом был создан сервис. На сайте можно:

Перевести деньги на карту любого украинского банка;

оплатить телевидение и коммуналку;

погасить задолженности в банках и ломбардах;

Внести средства на счет любимой компьютерной игры;

и даже заняться благотворительностью!

Создание личного кабинета

Как видите, спектр возможностей обширен. И это ещё далеко не все функции, которыми вы можете воспользоваться. Чтобы ближе познакомиться с сервисом, рекомендуем зарегистрироваться.

Это совсем простая процедура. Ваш профиль привязывается к вашему номеру телефона. Также вы вводите некоторые персональные данные, такие как ФИО и адрес электронной почты, а затем вписываете код из сообщения. Подключайтесь к City24 и осуществляйте транзакции любого назначения в течение всего дня.