Попереду – селяни з Тернопільщини

Приємно повідомити, що, за останніми всеукраїнськими статистичними даними, найбільше зернових і зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини, а саме – 94,7 тис. га.

Але найважливіше, що до сівбу ярих культур на контрольованій Україною території розпочали у всіх областях. Уже посіяно 500 тис. га зернових та зернобобових культур з яких: ярої пшениці – 107,7 тис. га; ярого ячменю – 307,4 тис. га; гороху – 57,7 тис. га; вівса – 26,4 тис. га.

А за минулий тиждень посіяно 207 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах – сільгоспвиробники Тернопільщини – 27,1 тис. га. І це при тому, що клімат у нашому краї традиційно відрізняється від тепліших регіонів України, де посівна зазвичай починається та закінчується швидше.

Сівбу цукрових буряків розпочали аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини.

На Тернопільщині для проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарські товаровиробники області мають понад 9,6 тис. шт. ґрунтообробної та посівної техніки, у тому числі 3,5 тис. шт. тракторів, 1,5 тис. шт. плугів, 1,5 тис. шт. культиваторів, 1,3 тис. шт. сівалок та іншої ґрунтообробної та посівної техніки.

Також потреба сільгосптоваровиробників області у нафтопродуктах для проведення комплексу весняно-польових робіт становить 23,7 тис. тонн дизельного палива та 2,3 тис. тонн бензину.

За словами директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимира Стахіва, ярі культури посіяно на 17%, ярі зернові та зернобобові – на 41%, ранні зернові – майже на 100% площ. Цукрові буряки висіяно на перших 2,3 тис. га, що становить 11 відсотків від запланованих площ посіву.