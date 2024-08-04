Понад 4200 абітурієнтів обрали ТНПУ закладом вищої освіти в Україні

Понад 4200 вступників обрали Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка для здобуття вищої освіти.

Про це повідомляють у соціальних мережах «Приймальної комісії ТНПУ». Пише Тернопільська газета.

«13 насичених днів для вступу на бакалаврат позаду. Тисячі консультацій як в онлайн, так і офлайн-режимах. Тисячі посмішок, миттєвостей, хвилювань та переживань», – зазначають у дописі.

«Цього року в університеті є 3390 місць для вступників на бакалавра, з яких для випускників коледжу на бюджетній основі є 179 місць на денній формі навчання та 74 на заочній. Для випускників шкіл на бюджетній основі є 680 місць на денну форму навчання та 67 на заочну», – поділився відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ Юрій Древніцький.

Також Юрій Романович додає, що суттєвої різниці поданої кількості заяв цьогоріч, як минулоріч немає, а лише на кілька відсотків менше. Традиційно найбільше обирають для навчання освітню програму «Англійсько-український переклад» за спеціальністю «філологія», друга за популярністю – «Психологія». Упродовж останніх декілька років залишаються популярними «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)», «Середня освіта (Історія)», «Професійна освіта (Транспорт)», «Професійна освіта (Логістика та англійська мова)», початкова освіта, «Дизайн (Дизайн середовища та графічний дизайн)».

Абітурієнтів на нову освітню програму «Smart grid технології в енергетиці» успішно набрано.

Нагадуємо, що додатковий набір подання заяв вступу на бакалаврат буде у вересні. Але тоді навчання передбачено лише на контрактній основі.