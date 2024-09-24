Понад 3000 військових отримали допомогу від Тернопільської громади

Тернопільська громада продовжує активно підтримувати своїх захисників. Міський голова Сергій Надал повідомив про нові виплати для військовослужбовців на лікування та спорядження.

Допомога на відновлення здоров’я

У 2024 році 180 тернопільських військових отримали по 10 000 гривень на лікування та реабілітацію. Ця підтримка особливо важлива для тих, хто отримав поранення, захищаючи Україну.

“Бажаю нашим захисникам швидкого одужання”, – наголосив Сергій Надал, коментуючи ці виплати.

Кошти на спорядження

Ще вагомішою є допомога на забезпечення спорядженням. З початку року вже 2848 військовослужбовців Тернопільської громади отримали по 10 000 гривень на ці потреби.

“Сподіваюся, що ця підтримка допоможе нашим захисникам ефективно виконувати свій обов’язок”, – зазначив міський голова.

Як отримати допомогу?

Для отримання коштів на лікування чи спорядження військовослужбовці мають звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6.

Новина від пресслужби