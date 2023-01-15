Помер видатний науковець з Тернопільщини Олег Шаблій

На 88 році пішов з життя науковець зі Зборівщини Олег Шаблій.

Сумну звістку повідомили у Львівському університеті Франка.

Уродженець Тернопілля багато років був завідувачем кафедри економічної і соціальної географії цього навчального закладу.

“Неможливо осягнути усю величину втрати, якої зазнала українська географічна наука. Науковий спадок професора – це майже тисяча друкованих праць: статті, монографії, підручники, карти й атласи. Учений енциклопедичних знань, інтелектуал, блискучий лектор, знаний педагог, творча особистість. Найцитованіший науковець в українській суспільній географії. Виховав цілі покоління суспільно-географів як науковий керівник, рецензент, опонент кандидатських і докторських дисертацій. Працелюбство, відданість ідеї та чину, патріотизм, життєві й професійні настанови Олега Івановича залишаться у наших серцях!”, – зазначили на сторінці кафедри у Facebook.

Довідково. Олег Шаблій – видатний український географ, картограф і педагог. Народився 14 листопада 1935 року в с. Курівці Зборівського району на Тернопіллі. Закінчив місцеву школу, потім Бережанське педагогічне училище.

Далі він вступив у Львівський державний університет ім. І. Франка на географічний факультет. Після навчання працював там лаборантом.

У червні 1990 року його обрали завідувачем кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету.

У доробку Олега Шаблія – понад 550 наукових, науково-методичних і науково-публіцистичних праць.