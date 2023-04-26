Помер тернопільський тренер, який 17 років пропрацював в обласній ДЮСШ

Сумну звістку повідомив керівник Тернопільського регіонального центру “Інваспорт” Віктор Юзчишин.
Ярослав Бойко з 1999 по 2016 рік працював тренером-викладачем з футболу в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю.
“Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” та комунальна установа регіональна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю приносять щирі співчуття з приводу трагічної новини рідним та близьким Ярослава Петровича”, – зазначив Віктор Юзчишин.