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Помер тернопільський тренер, який 17 років пропрацював в обласній ДЮСШ

26.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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Відійшов у вічність заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Бойко Ярослав Петрович.

Сумну звістку повідомив керівник Тернопільського регіонального центру “Інваспорт” Віктор Юзчишин.

Ярослав Бойко з 1999 по 2016 рік працював тренером-викладачем з футболу в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю.

“Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” та комунальна установа регіональна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю приносять щирі співчуття з приводу трагічної новини рідним та близьким Ярослава Петровича”, – зазначив Віктор Юзчишин.

Джерело: Тернополянни

Теги: Бойко Ярослав

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