Помер тернопільський фотограф Андрій Шкварко

13 червня, у Тернополі помер фотограф Андрій Шкварко. Він займався студійною зйомкою, фотографував у стилі ню, робив портретні фото та світлини природи.

Про це Суспільному повідомив його однокласник Юрій Остап’юк.

За його словами, Андрій Шкварко народився в 1969 році, навчався у тернопільській школі №14.

“Фотографією він зацікавився в 6-му класі. Вже тоді фотографував однокласників. Після закінчення школи зроби свою першу фотолабораторію в підвалі будинку. Андрій закінчив професійно-технічне училище за спеціальністю. У 90-х з колегами відкрив у Тернополі фотостудію. Він був відкритим, щирим, веселим. Це допомагало йому в роботі. Він швидко знаходив контакт з людьми. Фотографія була справою його життя”.

Спогадами про фотографа в Фейсбуці поділилася тернополянка Наталія Орищак.

“Якби сказати одним реченням — Андрій був фотографом нашого покоління. Яскраво ввірвався в наше пострадянське життя зі своїм “Автограф”. Ох, тоді у 90-х до нього були черги. Гарно облаштована, з хорошою апаратурою, різними локаціями фотостудія полюбилася тернополянам. Але, мабуть, не лише це! Бо Андрій був неймовірно талановитим! Він мав талант і тонко відчував своїх моделей. Памʼятаю нашу фотосесію: година роботи пролетіла немов 10 хв. І це був просто кайф: легко, природньо тут поставив, тут голову повернув, тут борідку підняв”.

Мирослава Ярмуш написала в соцмережі, що в Андрія було багато творчих планів.

Серед тих, кого фотографував Андрій Шкварко й військовий з Великобританії Пол Огілві.

Андрій Шкварко також фотографував дитячі заходи та весілля. Зокрема, він був весільним фотографом у тернополянина Ростислава Яцківа.

“Я знав Андрія ще до весілля. Він був фонтаном емоцій та ідей. Він не напружував, працював спокійно. Він вміло втілював ідеї людей навіть тоді, коли вони сумнівалися. Завдяки Андрієвій майстерності, все вдавалося”.

За словами Юрія Остап’юка, в Андрія Шкварка залишилася мама і брат.

Панахида відбудеться сьогодні, 14 червня, в Домі печалі, що на вулиці Микулинецька, 27 о 19:00, зала 1.