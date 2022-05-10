Після тривалої хвороби сьогодні, 10 травня, помер перший президент України Леонід Кравчук. Політикові було 88 років.

Про це повідомляють вітчизняні та світові ЗМІ із посиланням на українських політиків.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив смерть Кравчука.

“Сумна новина і велика втрата. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

На смерть першого президента відреагували і в Тристоронній контактній групі, в якій він тривалий час очолював українську делегацію.

“Тристороння контактна група висловлює своє глибоке співчуття рідним та близьким Леоніда Макаровича”, – йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі української делегації в ТКГ.

Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства Польської Республіки (нині територія Рівненської області). Його батько загинув на Другій світовій війні, тому Леоніда виховували матір і вітчим.

У 19 років закінчив технікум у Рівному за спеціальністю “Бухгалтерський облік”, а через п’ять років здобув вищу освіту в Київському державному інституті (нині КНУ ім. Т. Г. Шевченка) за спеціальністю”Політекономія”. Під час навчання познайомився зі своєю майбутньою дружиною Антоніною Мішурою, з якою в 1959 році у них народився син Олександр.

Леонід Макарович також закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС зі ступенем кандидата економічних наук.

Після завершення навчання Леонід Кравчук працював викладачем у Чернівецькому фінансовому технікум.Потім став консультантом-методистом будинку політпросвіти, лектором, помічником секретаря, завідувачем відділу агітації та пропаганди Чернівецького обкому КПУ.

У 1989 році Леонід Кравчук отримав посаду завідувача ідеологічним відділом і секретаря ЦК КПУ. Через рік був призначений другим секретарем ЦК КПУ, а також обраний депутатом Верховної Ради Української РСР XII скликання.

До 1991 року обіймав посаду голови Верховної Ради УРСР, але після путчу вийшов зі складу КПРС.

Леонід Кравчук у 1990-1991 роках був головою Верховної Ради, після здобуття Україною незалежності очолив державу і перебував на посаді президента з 1991 по 1994 рік, коли погодився на дострокові президентські вибори і програв їх Леоніду Кучмі.

У 1994-2006 Кравчук був народним депутатом. Нагороджений званням Героя України в 2001 році.

У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2021 році переніс операцію на серці.