Помер директор тернопільського комунального підприємства Михайло Дереворіз

1 червня, після боротьби з важкою недугою, пішов з життя директор ПП “Східний масив” Михайло Дереворіз.

Сумну звістку повідомили на сайті “Тернопіль житлово-комунальний”.

“Неможливо підібрати слова, які описали би біль від усвідомлення втрати цього надзвичайного, особливого, прогресивного, завжди сповненого енергії та ідей чоловіка. Він завжди був зразком для наслідування для всіх, хто обрав непросту комунальну галузь. Він був справжнім фанатом своєї справи та людиною з великим серцем, непоправний біль втрати якої не вгамують жодні слова”, – зазначили колеги Михайла.

Підлеглі чоловіка кажуть, що той був найулюбленішим директором, наставником та порадником для свого колективу.

Попри невиліковну хворобу, Михайло Євгенович до останніх днів свого життя йшов у робочий кабінет, а коли перебував на лікуванні, то дистанційно керував своїм дітищем – ПП “Східний масив”.

“Він поважав і цінував кожного свого працівника та завжди гордився своїм колективом. Це був не просто директор, це був батько та друг для кожного, кому пощастило з ним працювати”, – зазначили в ЖКГ.

Про час та місце проведення панахиди та чину похорону мають повідомити згодом.